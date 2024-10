Singolare e provocatoria protesta di un gruppo di sale cinematografiche contro l'obbligo di indossare le mascherine Ffp2 al cinema: dal primo maggio in regalo un lecca-lecca a chi compra un biglietto.

"Dal momento che in molti luoghi più a rischio l'obbligo della Ffp2 è stato tolto - spiegano in un comunicato -, in alcuni casi già da tempo (e in alcuni casi non vi è più nemmeno obbligo, in nessun momento, di alcun dispositivo di protezione, come in ristoranti, bar e discoteche), molti esercenti hanno deciso di unirsi in un'azione di protesta pacifica, una dolce provocazione che di fatto, consentirà a chi vorrà di continuare a indossare la Ffp2 e a chi non vorrà di abbassarla, almeno per un po', nel pieno rispetto della legalità. Già da qualche tempo è infatti consentito abbassare la mascherina in sala quando si consumano cibi o bevande".

Non si tratta di un invito alla disobbedienza, ma di un modo per "smascherare attraverso un atto simbolico la contradditorietà e inefficacia di una norma". L'augurio è che "l'iniziativa possa allargarsi nei prossimi giorni a sempre più sale" spiegano in un comunicato i 19 cinema che hanno già aderito dal Cinema Italia di Belluno, al Beltrade e Wanted Cinema di Milano, dal cinema Nuovo di La Spezia al multisala Iris di Messina.