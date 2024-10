La nuorese Patrizia Asproni lascia il suo incarico di presidente della Fondazione Torino Musei a causa di un'aspra polemica col sindaco della città, la grillina Chiara Appendino.

"Non è lei che mi caccia, non potrebbe neppure farlo. Sono io che mi dimetto". Queste le secche dichiarazioni della Asproni poche ore prima dell'appuntamento previsto per la mattinata di ieri, a Palazzo di Città, che prevedeva un incontro fra la Appendino e la presidente della Fondazione.

"Non ci vado - ha proseguito la Asproni - non ce n’è bisogno. Tolgo il disturbo. È un problema di mancato rispetto, delle competenze e del lavoro svolto. E ormai anche di profonda sfiducia in questa amministrazione".

La polemica era iniziata già una settimana fa, con un articolo sulle pagine locali di Repubblica dove si affermava che probabilmente la mostra di Manet, in programma nella città sabauda, non si sarebbe fatta. Chiara Appendino chiese le dimissioni della presidente Asproni, arrivata nel 2013, accusandola di non essere stata informata, se non a mezzo stampa. "Il caso Manet non esiste. Quella mostra era un’ipotesi non calendarizzata. Il mio ruolo è prevedere stanziamenti, attuare modalità di gestione. Non faccio ingerenze, io. Attendo che mi venga presentato un progetto. Sul resto decidono i direttori dei quattro musei con i quali ho avuto l’onore di lavorare".

Ieri la parola fine sulla vicenda.