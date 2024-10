La nonna era uscita di casa per andare a ritirare il pacco alimentare per il nipotino di appena un anno. Il fatto è accaduto a Pisa. “Stavo andando a prendere il pacco alimentare per il mio nipotino. Non ero in giro a divertirmi”, ha detto la donna al quotidiano Il Tirreno.

La polizia locale l’ha multata per aver violato le disposizioni anti Covid-19. Come se non bastasse gli agenti hanno multato anche il fratello della donna, 56 anni, che era in auto con lei. I due dovranno pagare 746 euro di multa.