Un carico di 470mila dosi rischia di restare bloccato in Belgio a causa del maltempo. A causa della neve, infatti, slitterà almeno di un giorno l'arrivo del vaccino anti-Covid della Pfizer nelle regioni italiane dove è già tutto pronto per "inondare i sistemi sanitari di vaccini", così come annunciato due mesi fa dal governo.

Dopo il V-Day, il secondo carico era previsto in queste ore, ma Piemonte e Liguria hanno già ufficializzato lo slittamento per "ragioni logistiche legate all'ondata di neve in tutta Europa".

Le prime dosi del nuovo lotto dovrebbero comunque arrivare entro il 30 dicembre ed essere distribuite fino al 31.