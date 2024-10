La nave ong “Life Support”, scortata da una motovedetta della Capitaneria, ha attraccato nel porto di Livorno e immediatamente sono state avviate le operazioni previste per lo sbarco dei 142 migranti a bordo, di cui molti sono minori non accompagnati e c’è anche una donna incinta.

Secondo quanto riporta Ansa, il personale dell'Ufficio di sanità marittima e di frontiera è salito sulla nave per gli accertamenti sanitari e per parlare con il medico di bordo che ha già visitato e assistito i migranti durante la navigazione.

L'area dedicata a Life Support è al momento presidiata dalle forze dell'ordine. Al porto è presente anche il prefetto Paolo D'Attilio, mentre il personale della protezione civile regionale è pronto a ricevere i migranti.

“Sono in 142 a bordo, soccorsi in due operazioni al largo di Malta – ha spiegato all’Ansa Rossella Miccio, presidente di Emergency - Sono persone che scappano da violenze, devastazioni e luoghi guerra, siamo felici che finalmente tocchino terra. Il porto di Livorno non è vicino, ma l'importante è essere riusciti a portarli in salvo. Questa è la prima missione in cui una nave di Emergency attracca in un porto italiano”.