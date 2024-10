La fantasia degli chef non ha limiti. Arriva da Martina Franca, in Puglia, la novità più bizzarra: la mozzarella con il ripieno di Nutella.

L’idea è dello storico caseificio Semeraro. I proprietari la descrivono come una burrata ma all’interno non c’è la classica crema di latte ma la Nutella. A quanto pare se mangiata calda ha il sapore di latte e Nesquik, fredda invece si sente il contrasto tra dolce e salato. Per assaggiarla ci vorrebbe stomaco e coraggio ma il prodotto sta avendo un grande successo.

Inoltre i proprietari fanno sapere che non è proprio una novità ma l’abbinamento esiste già da un po’ di tempo.