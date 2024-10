Lo hanno sorpreso con una giovane donna e lo hanno picchiato fino a mandarlo in ospedale. Un libero professionista di 55 anni residente nella provincia Vicenza è stato aggredito dalla moglie e dalla sua ex segretaria, che pare sia anche la sua amante, dopo essere stato visto con una terza persona, molto più giovane di loro, nel suo ufficio. L’uomo è stato sorpreso in compagnia di una ragazza di 26 anni, impiegata come donna delle pulizie nel luogo dove lui lavora.

Le altre due, che erano a conoscenza della relazione che lui intratteneva con entrambe, sospettavano che coltivasse altre frequentazioni e lo pedinato fino a quando non lo hanno beccato in flagranza.





Il 55enne è stato aggredito dalle due donne, è rimasto ferito ed è stato necessario l’intervento dell’ambulanza che lo ha accompagnato in ospedale, guarirà in pochi giorni. Valuterà se sporgere denuncia contro moglie e amante. Probabilmente ormai ex.