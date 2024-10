PHOTO

The backview of a cute little blonde girl looking longingly into the icecream fridge in a supermarket.

La mamma si è addormentata e il figlioletto, di appena 5 anni, è uscito di casa da solo ed è andato al supermercato. Un vero e proprio incubo per qualunque genitore che si è trasformato in realtà. È accaduto lo scorso venerdì a Pisa e la notizia è stata riportata da Fanpage. Fortunatamente una storia a lieto fine, visto che il personale del supermercato, appena ha notato il piccolo, ha immediatamente allertato la polizia che lo ha riportato a casa dai genitori sano e salvo. Secondo quanto ricostruito dalle stesse forze dell'ordine, il bambino sarebbe uscito di casa mentre la madre dormiva, aprendo da solo il portone di casa e percorrendo un tratto di strada fino ad arrivare al supermercato dove poi è entrato. La donna, una volta svegliata, si è accorta che il figlio non c'era e si è subito attivata per cercarlo. Intanto il piccolo era già stato individuato nel centro commerciale. Tanta ansia e un grande spavento fortunatamente passati presto. La donna, come riporta Fanpage, ha ringrazia to gli agenti e anche i dipendenti del centro commerciale. I poliziotti hanno comunque relazionato il fatto all’Ufficio Minori della Questura per i seguiti di competenza.