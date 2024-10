Quello dell'indipendentista sardo Doddore Meloni è ormai un caso nazionale. Persino Mario Borghezio, esponente storico della Lega Nord, si è espresso in difesa del leader del movimento Meris.

Meloni è stato arrestato lo scorso aprile con l'accusa di aver violato i sigilli apposti all'Isola di Malu Entu dalla Guardia Forestale su disposizione della magistratura dopo che lo stesso indipendentista aveva proclamato nel 2008 la Repubblica indipendente di Malu Entu.

Di recente, Meloni, è stato ricoverato in ospedale per poi essere riaccompagnato nel carcere di Uta.

Così, Borghezio, ha scritto una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e al Ministero della Giustizia, Andrea Orlando.

"Se Doddore Meloni dovesse morire, parte della responsabilità sarebbe anche vostra, per un mancato intervento utile a evitarlo – ha scritto l'esponente del Carroccio –. Mi rivolgo a voi per chiedere un intervento urgente sul caso umano di Meloni. Non riesco a credere che lo Stato italiano possa macchiarsi della vergogna di chi, in altro Paese europeo, lasciò morire in circostanze analoghe, dopo 68 giorni, il patriota indipendentista Bobby Sands".