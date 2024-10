Una ballerina sarda si esibirà alla Biennale di danza. È Ludovica Di Santo, artista cagliaritana che parteciperà insieme ad altri sei professionisti al 14° Festival Internazionale di Danza Contemporanea, diretto da Marie Chouinard, in programma dal 13 al 25 ottobre a Venezia.

Ludovica Di Santo già lo scorso anno era tra i danzatori del college della Biennale Danza. Si è diplomata all'Accademia Nazionale Danza di Roma e all'Accademia Italiana Fitness. Dopo i primi passi di danza a 6 anni, nelle scuole di Cagliari e Quartu Sant'Elena, a 18 anni è stata selezionata dall'Accademia Nazionale Danza di Roma iniziando così il percorso di studi che l'ha portata a entrare nel mondo dei professionisti.

Negli ultimianni ha fatto parte della Compagnia "Song of the Goat Theatre" (Polonia). Nel 2019 è stata protagonista alla "Biennale College Danzatori Venezia", poi ha fatto parte del cast nella produzione teatrale "Macbeth" del Teatro Lirico Cagliari. A febbraio 2020, in occasione del Milano fashion week, è stata inclusa nel cast di danzatori in "Flaneries Verticales" per "Moncler Genius MFW 2020", di Retouramont CompanY. Per lei anche la comparsa nel videoclip del brano Il sudore ci appiccica di Francesco Gabbani.

(Foto copertina Facebook Ludovica Di Santo)