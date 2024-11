Giorgia Meloni è intervenuta in videocollegamento al comizio della coalizione di Centrodestra a Bologna, a sostegno della candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Chiara Ugolini. Durante il discorso Giorgia Meloni ha rivendicato la sua scelta di essere chiamata “il presidente” e non “la presidente” e poi ha aggiunto commettendo, involontariamente, una gaffe: “Sono fiera che con me la disoccupazione femminile sia ai massimi di sempre”.

