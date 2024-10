Damiano dei Maneskin appare di nuovo nudo sui social. Seduto su un letto mentre fuma uno spinello, un grande cuore nero copre i genitali. "Il tour è finito - scrive Damiano -, significa che sarò nudo a fumare canne tutto il giorno".

Fra le migliaia di commenti di risposta al post, anche quello del collega Lazza: "Stai sempre con il c.... all'aria oh".

Molti utenti hanno letto ironia nel commento di Lazza: i due sono amici e si seguono sui social. Per altri, invece, è una sorta di stoccata a cui Damiano non ha replicato neanche con un like.