In Italia

Compie 117 anni la donna piu' vecchia d'Italia e del mondo: Emma Morano, nata a Vercelli il 29 novembre 1899, oggi risiede a Pallanza, sul lago Maggiore, dove e' stato deciso di festeggiarla con uno spettacolo dal titolo "1899, correva l'anno", in cui si ripercorre in musica la storia a cavallo di tre secoli in cui ha visto passare tre Re, una dozzina di presidenti e 11 Papi.