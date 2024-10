L’innovativa piattaforma Satispay è specializzata nel “mobile payment”, ossia nei moderni pagamenti non NFC. Complice la situazione venutasi a creare a causa del COVID19, l’azienda ha visto aumentare di gran lunga il numero di utilizzatori dei propri servizi, che spaziano dalle ricariche telefoniche al bollo auto, passando per il pagamento di bollettini, le buste regalo, le donazioni e tanti altri.

La società basa il proprio funzionamento su una rete alternativa a quella delle classiche carte di credito/debito, un network assolutamente sicuro, conveniente e indipendente da qualsivoglia istituto bancario. Essa consente agli utenti di pagare tanto online che nei negozi fisici, così come di scambiare denaro o restituire la propria quota relativa a una cena, il tutto in modo semplicissimo.

I pagamenti sono immediati e avvengono tramite una comoda applicazione, alla quale è possibile accedere dallo smartphone o da qualsiasi altro dispositivo compatibile, persino dai device wearable. Tra i negozi che utilizzano Satispay ci sono anche grandi catene presenti su tutto il territorio nazionale e oltre, come Benetton, Esselunga, Tigotà, Carrefour e tantissime altre. Grandi e piccoli esercenti possono usufruire di uno strumento efficace e conveniente, senza alcun canone o costo di attivazione, che prevede esclusivamente una commissione di 20 centesimi (fissa) per transazioni superiori a 10 euro.

Codici promo Satispay

Tra i fattori che hanno contribuito al successo dell’azienda ci sono senza dubbio i codici promo Satispay. Un codice promo Satispay si può presentare come una stringa alfanumerica o come un semplice link. Nel primo caso si parla, quindi di una breve serie di lettere e numeri, che deve essere prelevata e poi incollata all’interno di uno specifico box di testo, direttamente sul sito ufficiale Satispay. Un esempio potrebbe essere il cosiddetto “codice amico” che, una volta inserito, permette all’utente che si registra di ricevere dei vantaggi al momento dell’iscrizione.

La seconda tipologia di coupon Satispay è rappresentata da un comune link, sul quale è necessario fare clic per raggiungere la pagina dedicata all’offerta. In entrambi i casi il consiglio è quello di prendere visione della sezione T&C, specifica per ogni singolo codice, all’interno della quale è possibile ottenere informazioni sulle condizioni d’uso e sulla data di scadenza del coupon. Così facendo si è sicuri di ottenere il vantaggio e di non incorrere in brutte sorprese al momento dell’utilizzo.

I benefici derivanti dai codici sono diversi, ma i più noti si riferiscono alla possibilità di ricevere dei bonus al momento della registrazione e di ottenere il “Cashback di Stato” tramite i pagamenti effettuati con Satispay.

Satispay è, inoltre, un’azienda molto attiva sui vari canali social, come Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, perciò il consiglio è quello di seguire le pagine ufficiali per non perdere nemmeno una delle iniziative Satispay e dei codici sconto in arrivo!

Satispay e il grande boom del 2020

Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile sotto diversi punti di vista, tuttavia Satispay ha visto il proprio fatturato crescere a dismisura, arrivando ad essere il sistema più utilizzato nell’ambito dei pagamenti non NFC, con ben il 67% delle transazioni effettuate (circa 20 milioni di singoli movimenti).

Confrontando i dati con quelli del 2019 si nota un incremento di oltre l’80%, con un volume totale di movimenti che è passato da 323 a 585 milioni di euro, registrati fino al 31 dicembre dell’anno 2020. Viste le circostanze create dalla pandemia, anche quelli che fino a poco tempo fa erano restii nell’utilizzare i metodi di pagamento digitali si sono dovuti adeguare e Satispay è stata la loro scelta.

Secondo i dati raccolti da “Innovative Payments: da alternativa a necessità”, Osservatorio del Politecnico di Milano, queste nuove condizioni hanno portato, nel 2020, a un notevole aumento delle transazioni non NFC compiute tramite wearable e smartphone. Di che cifre si parla? Più o meno di 500 milioni di euro. Di questi, circa 300 milioni sono passati tramite la piattaforma Satispay.

Anche la stessa società ha registrato una crescita del 2% in merito a volume e numero di pagamenti, passando dal 58% al 60% rispetto all’anno precedente. Inoltre, l’azienda ha ricevuto a fine 2020 dei finanziamenti internazionali di serie C pari a 93 milioni di euro, che hanno fatto seguito ai 42 milioni dei round precedenti di serie A e serie B e che consentiranno un’ulteriore crescita internazionale del gruppo.