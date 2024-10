Negli ultimi anni i SUV si sono affermati come la scelta preferita di molti automobilisti sia in Italia che in Europa e negli Stati Uniti, i mercati principali di questo segmento, e vengono oggi considerati le vetture familiari per eccellenza.

Nel nostro paese la quota di mercato occupata dal segmento rappresentato da Sport Utility Vehicles (SUV), crossover e fuoristrada ha fatto registrare una crescita costante nell’ultimo decennio con un’ulteriore accelerazione negli ultimi anni. Se nel 2018 per ogni tre nuove automobili immatricolate una era un SUV, questa quota è salita al 43,1% ad inizio 2020 e ad un certo punto del lockdown i SUV hanno effettuato lo storico sorpasso nei confronti delle berline, arrivando a coprire una quota del 46,7% contro il 44,6% delle rivali.

Complice una lieve flessione nelle vendite di SUV ad ottobre, le berline hanno poi effettuato il controsorpasso ed ora la loro quota complessiva di mercato registrata nei primi dieci mesi del 2020 è del 45,6% mentre quella di SUV e Fuoristrada si è stabilizzata al 45,4% appena due punti percentuale sotto.

I SUV scalano posizioni anche nella classifica delle singole vetture più vendute, con Fiat 500X e Jeep Renegade che si trovano al 4 e 5 posto nella graduatoria della auto più vendute in Italia finora in questo 2020, rispettivamente con 25.778 e 25.061 immatricolazioni. Ottimi numeri vengono fatti registrare anche da Ford Puma con 19.696 unità, Volkswagen T-Roc con 19.574 e Volkswagen T-Cross con 17.779.

Considerando la costante ascesa che le vendite di SUV hanno fatto registrare nell’ultimo decennio, non stupisce che oggi anche il mercato dell’usato proponga un’ampia gamma di SUV, dai più economici come il Nissan Qashqai a quelli di lusso.

Sfogliando proprio la classifica dei SUV di gamma alta usati più venduti online al primo posto troviamo la Porsche Macan seguita dall’Alfa Romeo Stelvio e dal Suv BMW X4 che chiude il podio. Nella top ten troviamo un altro SUV BMW, l’X5, seguito da altre vetture di marchi tedeschi ovvero l’Audi Q8 e la Mercedes GLC. Attualmente la piattaforma web autoo è l’opzione più affidabile per acquistare SUV usati online garantiti dei principali costruttori tedeschi e farlo comodamente dal divano di casa.

In questo caso la fascia di prezzo più popolare è quella compresa tra 20.000 ed i 30.000 euro, dove si possono trovare eccellenti offerte relative a SUV di recente immatricolazione e con pochi km sul groppone, che allo stesso tempo garantiscono una grande affidabilità, da sempre marchio di fabbrica dei costruttori tedeschi.

Le novità in arrivo sul mercato dell’auto per i prossimi mesi daranno una nuova spinta alle vendite di questo segmento. Volkswagen ha annunciato che nel 2021 farà il suo debutto nel mercato europeo il SUV compatto Nivus, che andrà a fare concorrenza alla Ford Puma ed al SUV Opel Crossland nella sua versione rinnovata. Audi ha invece già svelato il nuovo SUV Q5 Sportback che andrà a rivaleggiare con BMW X4 e Mercedes GLC Coupé.

Con le case costruttrici che ormai stanno puntando sempre di più sulla produzione di SUV e crossover per venire incontro alle esigenze degli automobilisti ed in particolare delle famiglie, non c’è da stupirsi che entro la fine del 2021 questo segmento occuperà stabilmente la prima posizione per vendite sia in Italia che nel resto del mondo.