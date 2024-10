Ha picchiato la compagna, poi ha lanciato un piatto e ha ferito la figlia. Tutto questo perché la cena non era ancora pronta. Un uomo di 41 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Il fatto è accaduto a Bologna.

A lanciare l'allarme è stata la donna, che ha chiamato i soccorsi spiegando di essere stata aggredita dal marito, e di essere uscita di casa insieme alla figlia di 5 anni per paura. I carabinieri hanno raggiunto la donna, visibilmente scossa, l'hanno accompagnata nella casa dei vicini, dove aveva lasciato la figlia, e poi sono andati nella loro abitazione dove hanno arrestato il 41enne.L'uomo è stato messo agli arresti domiciliari in forma cautelare, mentre la moglie e la figlia, dopo essere state portate al pronto soccorso, hanno trovato alloggio da un'altra parte.