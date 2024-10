Iva Zanicchi, 82 anni, compiuti esattamente 10 giorni fa, il 18 gennaio, non è certo certo l’immagine della vecchia nonnina in pensione. Prossima a portare a Sanremo una canzone molto sensuale, “Voglio amarti”, dice che l’amore (e il sesso) sia il vero elisir di lunga vita e che la sua vita sessuale sia ancora molto attiva nonostante alla sua età si possa pensare il contrario.

“Guai se smetti di fare l’amore anche dopo gli 80. Se smetti di fare sesso, non lo fai più. Noi lo facciamo ancora: fare l’amore fa bene alla vita. A qualunque età”, ha asserito in un’intervista al Corriere della Sera.

La cantante è legata da 36 anni all’attuale compagno Fausto Pinna, produttore musicale e autore, di 10 anni più giovane di lei. Durante la loro relazione. hanno affrontato anche molti momenti duri, tra cui un tumore di lei ai polmoni, ma non hanno mai perso la voglia di ridere.

Iva afferma di quanto il marito sia diventato con il tempo sempre più geloso: “Quando vedi che il tuo uomo è tanto innamorato, ti galvanizza. Conta tanto anche la tenerezza. Quando parlo di sesso, io intendo anche tutto quello che c’è prima dell’atto in sé: le chiacchiere, le carezze, le confidenze, perché amore e sesso viaggiano insieme” ha affermato la ex conduttrice di Ok il prezzo è giusto ala Corriere della Sera.