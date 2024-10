In tutta Italia è arrivato solo il 22% della pioggia tipica del mese di ottobre che normalmente è uno dei più piovosi dell'anno. Lo scorso mese sono mancati all'appello 20 miliardi di metri cubi di pioggia: una quantità d'acqua pari a quella che riempie l'intero lago di Como ed equivale al deficit registrato nell'intero trimestre primaverile.

Lo afferma Simone Abelli, meteorologo del Centro Epson Meteo spiegando che l'emergenza siccità riguarda tutto il Paese, ma le zone in cui la situazione è particolarmente critica sono la Sardegna e il Nord-Ovest.

Proprio al Nord-Ovest le condizioni sono le più gravi in questo mese di ottobre: qui è mancato il 95% della pioggia. Dei 20 miliardi di metri cubi d'acqua che sono mancati all'appello in questo mese in tutta Italia, sono oltre 5 miliardi quelli che sono venuti meno nel Nord-Ovest del Paese.

Il deficit di pioggia in Sardegna è al secondo posto in Italia, dopo quello del Nord-Ovest, ma si tratta comunque di dati allarmanti. Nel mese di ottobre, infatti, sull'isola è mancato all'appello il 90% della pioggia. La siccità è grave in tutto il Centro Italia, dove in questo ottobre il deficit di pioggia è stato dell'82%.

Significativo anche il deficit idrico registrato nel Nord-Est del Paese, che ammonta al -72%, nel Sud Italia -64% e in Sicilia, dove è arrivata solo la metà della pioggia tipica del mese di ottobre.