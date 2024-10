Italia spaccata in due questo fine settimana: maltempo con piogge anche forti al Sud, bel tempo al Nord. Due gli elementi contrastanti che caratterizzano questo andamento climatico, secondo Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it: un ciclone che nella giornata di sabato causerà una severa ondata di maltempo, e l'arrivo dell'alta pressione delle Azzorre. "Nelle prossime ore - spiega Gussoni - un vortice ciclonico posizionato sul Centro Italia si muoverà lentamente verso la Grecia. Attorno al suo centro girano in senso antiorario le nubi cariche di pioggia battente e nevicate che si potranno presentare anche sotto forma di bufera sugli Appennini centrali a partire dai 500 metri.

Il maltempo colpirà con particolare intensità le regioni adriatiche centrali e quelle del basso Tirreno (Campania, Calabria e Sicilia). I venti soffieranno intensamente con raffiche fino a 100 km/h attorno alla Sardegna, sul Mar Tirreno meridionale e sullo Ionio".

Al Nord, invece, avanzerà l'alta pressione delle Azzorre, la grande assente di queste ultime settimane. "Sarà domenica - spiega ancora l'esperto - che l'anticiclone acquisterà sempre più spazio sul nostro Paese, cacciando via il vortice che provocherà le ultime precipitazioni sul medio e basso Adriatico e al Sud. Sul resto d'Italia tornerà a splendere il sole in un cielo praticamente quasi sereno. Infine, la presenza dell'alta pressione garantirà il bel tempo per tutta la prossima settimana".