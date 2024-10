Ita Airways mette a punto una guida di stile e portamento per i propri piloti e assistenti di voli.

Il “lookbook” è “un prezioso strumento creato per aiutarti a mantenere in ogni momento un aspetto impeccabile, elegante, e in linea con i valori di Ita Airways", recita l'introduzione della guida, un vero e proprio galateo, redatto in italiano e inglese, che va da come indossare l'uniforme, a quali accessori sono permessi e quali no, a come deve essere l'acconciatura dei capelli e della barba e delle basette.

Ecco alcune regole:

Vietato fumare, mangiare e bere – Quando si indossa l’uniforme: non si può fumare in pubblico o in presenza di passeggeri, stare a braccia conserte o tenere le mani in tasca in presenza dei passeggeri o in pubblico, consumare bevande o cibi e neanche masticare una gomma in presenza dei passeggeri o in pubblico. Sui social non è consentito "pubblicare foto personali in divisa o in cui compare, in altro modo, il brand Ita Airways";

Barba - "Va tenuta rasata o va curata quotidianamente". Deve essere "ben pettinata, sagomata, non più lunga di 5 millimetri. Il pizzetto deve essere corto e ben curato. I baffi devono essere corti e di foggia classica". Divieto assoluto per "il pizzetto senza baffi, la barba senza baffi, la mosca sotto il labbro";

Capelli - "Vanno tenuti sempre puliti, ben pettinati e non devono coprire il viso e gli occhi. La ricrescita dei capelli tinti non deve essere visibile. Il taglio degli uomini dovrà essere corto e ordinato";

Orologio - "È consentito se indossato e di dimensioni moderate". Sono ammessi orologi di modello sportivo, ma vietati se dai colori sgargianti, bianchi, fuori misura, tempestati di gemme;

Orecchini – Per gli uomini non sono ammessi. Per le donne consentite le "perle bianche classiche o i punto luce dorati o argentati a bottone", non più grandi di un centimetro. È consentito indossare un singolo orecchino a lobo. Non è consentito indossare invece orecchini a cerchio o pendenti";

Anelli - Possono essere indossati al massimo 2 anelli sia per la donna che per l’uomo: in oro o argento, di stile tradizionale e dimensioni moderate. Non è consentito indossare gli anelli al pollice; e neanche anelli con pendenti;

Occhiali - "Gli occhiali da vista o da sole devono avere uno stile professionale e sobrio. Non vanno mai indossati all’interno degli edifici dell’aeroporto. Non vanno indossati sulla testa o appesi agli abiti. Sono consentiti cordoncini reggi-occhiali di colore nero o blu scuro";

Tatuaggi - "Non sono consentiti piercing visibili sulla lingua, alle sopracciglia, al naso e alle orecchie (eccetto il classico foro ai lobi)". Non sono consentiti "tatuaggi visibili o gioielli dentali".

Uniforme - "Rappresenta l’immagine dell'azienda: per questo la divisa va indossata in modo ineccepibile in ogni circostanza e luogo". Per i piloti: la giacca "sempre abbottonata"; "il colletto della camicia deve sempre essere abbottonato". Se il pilota non indossa la giacca, deve corredare la camicia di "guaina e spalline"; il gilet: "può essere indossato sia con la camicia a maniche lunghe sia con le maniche corte"; pantaloni “sempre con la cintura"; scarpe: "Modello classico con tacco, di pelle nera, tomaia liscia, con lacci, senza ornamenti. Possono essere indossati i mocassini modello college liscio, stivaletti tacco basso con zip. Non sono consentite scarpe sportive, anche se di colore nero (es. sneakers)".