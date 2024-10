"Se non osservassimo le cautele del caso, a partire dal distanziamento sociale, in Fase 2 si rischia di tornare con l'indice di contagio R0 sopra l'1 in due settimane o anche meno". Lo ha ricordato Gianni Rezza, direttore del dipartimento Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità durante la conferenza stampa all'Iss.

"La soglia per riaprire? Per un epidemiologo dovrebbe essere zero - ha risposto Rezza - ma è chiaro che un paese non può reggere un lockdown per due o tre mesi. È la politica che decide, sulla base dei dati. Poi ci sono altre variabili: la congestione delle terapie intensive, e in questo momento meno evidente anche in Lombardia, e - ha concluso - questo permette di avere un certo margine nel momento in cui si dovesse verificare un nuovo aumento dei casi. Più si abbassa la curva più c'è margine".