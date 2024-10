E' del 97,16% l'efficacia vaccinale contro i decessi tra chi e' stato immunizzato con 2 dosi e chi non ne ha fatta neppure una e quasi dell'84% per chi ha avuto una dose sola. E' quanto si evince dal monitoraggio dell'Iss (4 aprile al 15 agosto).

Per quanto riguarda i casi di decesso per fasce di età si sono verificati 65 casi fra gli over 80 non vaccinati contro i 40 dei vaccinati a ciclo completo. 80 casi tra i 60-79 anni contro i 6 dei vaccinati, 28 casi tra i 40-59 anni contro i 2 dei vaccinati, 4 tra i 12-39 anni contro nessun decesso fra i vaccinati con le 2 dosi. I dati si riferiscono all'ultimo mese.

Per quanto concerne invece la fascia di età sopra gli 80 anni la percentuale di efficacia tra chi si è vaccinato con un ciclo completo e chi non lo ha fatto è del 97,21%. Nella fascia d'età tra 60-79 è del 97,51%, in quella 40-59 è del 95,14%. Per chi si è vaccinato con una sola dose rispetto a chi non lo ha fatto la efficacia nella fascia degli over 80, è pari al 77,82%, per i 60-79 è del 90,51%, nei 40-59enni e dell'87,45%. Alta anche la copertura vaccinale dalla malattia grave, cioè il rischio di ricovero in terapia intensiva. L'efficacia è pari al 97,04% tra vaccinato e non sulle diverse fasce di età.

Sul rischio di ricovero in area medica la copertura vaccinale incide al 94,92% tra chi si è vaccinato e chi non lo ha fatto. In termini assoluti i vaccini si dimostrano ancora un volta efficaci per ogni fascia di età e per le diverse fasce di rischio (ospedalizzazione in reparto, terapie intensive e decessi).