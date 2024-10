Secondo lei, erano troppe le auto parcheggiate in una via di Teramo, così, irritata dalla presenza dei veicoli, li ha rigati tutti.

Responsabile del gesto una 44enne del posto che è stata denunciata e, una volta messa alle strette, si è giustificata così: “È stato un gesto impulsivo, dettato dall’irritazione per la presenza di auto in sosta in quel tratto di strada”. Come informa TgCom 24, la donna ha ammesso le proprie responsabilità di fronte a quel gesto che ha causato complessivamente migliaia di euro di danni alle auto coinvolte.

I fatti risalgono allo scorso gennaio, la 44enne ha rovinato decine di veicoli rigando le carrozzerie con un mazzo di chiavi. I proprietari delle auto hanno sport denuncia e la Polizia si è messa immediatamente sulle tracce del responsabile. L’identificazione della donna grazie alle telecamere di un impianto di videosorveglianza presente sulla via dove è accaduta la vicenda.