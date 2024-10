Per ripetere continuamente esami clinici e visite mediche gratuite, un 55enne ipocondriaco, convinto di avere una grave malattia, ha girato 7 ospedali d’Italia fornendo false generalità.

L’uomo, un 55enne veneto, è stato però riconosciuto in una struttura in Sicilia da un sanitario che lo aveva visitato un mese prima, ed è fuggito; ora è stato denunciato per sostituzione di persona e rischia un anno di carcere.

Le indagini sono scattate dopo il suo ultimo ricovero a Caltagirone, il 55enne era già stato denunciato per aver fornito false identità usufruendo di servizi sanitari a Venezia, a Chieti, Cremona, Parma e Grosseto.