Venne travolta da un furgone mentre faceva jogging, seguirono due settimane di coma e 40 giorni in Rianimazione.

Ma Sara Piancatelli, 23enne di Tolentino, in provincia di Macerata, con tanta forza e l’immancabile supporto della sua famiglia, riuscì a superare quel brutto periodo. Dopo che uscì dalla Rianimazione dovette sottoporsi a 6 mesi di riabilitazione fisica e cognitiva e ad altri 4 di terapie a casa.

La vicenda accadde 5 anni fa e oggi, come riporta Repubblica, Sara si laurea in Lingue, ma non si fermerà qui.

Dopo aver quasi toccato la morte e aver riscoperto la bellezza della vita, la 23enne vuole conseguire anche la Laurea magistrale e diventare docente di Lingue. Una storia a lieto fine di un’immensa forza d’animo e di inno alla gioia.