Fare trading online è una attività che sta sempre più entrando nelle abitudini degli italiani. Si tratta di una forma di investimento che può essere profittevole così come può portare a sostanziali rischi di perdita del denaro investito.

Niente di nuovo rispetto ai classici investimenti. Tuttavia al di là del giudizio su quelle che sono le reali possibilità di guadagnare tramite questo strumento, ciò che conta è approfondire alcuni aspetti specifici che spesso non vengono tenuti in giusta considerazione.

Per fare trading online, e quindi per investire tramite il web, è indispensabile registrarsi presso una piattaforma che faccia da intermediario tra noi e il mercato. Il broker, come in gergo tecnico si chiamano.

La rete è piena di questi intermediari, ma non tutti agiscono nel pieno rispetto delle normative di riferimento. È importante quando si inizia a investire rivolgersi esclusivamente a broker autorizzati dalla Consob. Gli unici quindi che hanno l'autorizzazione a operare sul mercato.

Una piattaforma di intermediazione di trading online deve infatti operare esclusivamente se regolamentata in modo impeccabile dall'organo di riferimento del proprio paese. In Italia ad esempio, questo compito spetta alla Consob, che è la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa i cui compiti sono verificare trasparenza e correttezza dei comportamenti degli operatori e l'osservanza delle norme in materia finanziaria per salvaguardare la fiducia e la competitività del sistema finanziario, oltre che per la tutela degli investitori.

Di conseguenza quando si decide di investire nel trading online sarebbe opportuno utilizzare solo e soltanto una piattaforma di trading che operi nel pieno rispetto della legge in quanto regolamentata da questo organo.

Questo perchè in giro per il web si trovano moltissimi soggetti non autorizzati ma che operano comunque pur senza averne i requisiti. Intermediari che oltre a non agire nella legalità finiscono spesso per invogliare gli utenti a investire tramite loro utilizzando messaggi distorti. Come le promesse di guadagni facili e mirabolanti. Cosa che ovviamente nei fatti poi non avviene mai.

Anche per questo è importante rivolgersi a soggetti che agiscono in armonia con la legislazione italiana. Investire è un qualcosa di serio e di altamente rischioso.