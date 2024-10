Un drammatico episodio a Milano è costato la vita a un’anziana 87enne. Un bambino di 5 anni ha investito e ucciso accidentalmente la donna, mentre giocava con la sua bici in un giardino pubblico. A finire nei guai, adesso, è il padre del piccolo, accusato di omicidio colposo. Pare che il genitore stesse insegnando al figlio ad andare in bici senza le rotelle. Pochi istanti più tardi, però, il bimbo ha travolto due signore anziane che stavano passeggiando, l’87enne e una sua amica.

Nonostante la velocità moderata, l’urto è bastato a far perdere l’equilibrio allá malcapitata, che ha battuto la testa al suolo. Inizialmente non è parso un episodio grave, ma successivamente l’anziana ha perso conoscenza ed è morta in ospedale.

Una fatalità che tuttavia potrebbe costare cara al genitore. Come riporta il Corriere della Sera, quanto accaduto "per legge, costringe la Procura di Milano a porre in capo al padre la responsabilità penale (per condotta omissiva) nel decesso della signora anziana”.

Inoltre, "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere (come in questo caso il bimbo di 5 anni, ndr), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace (il padre del bimbo, ndr), salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Una possibilità per l’uomo è quella del patteggiamento, che comporterebbe una riduzione di un terzo della pena e il beneficio della sospensione condizionale. Tuttavia, in sede civile potrebbe già arrivare la “stangata”, con il padre del bimbo che potrebbe essere costretto a pagare un risarcimento di ben 200mila euro.