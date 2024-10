Sono stati ritrovati privi di vita due coniugi tedeschi, di 52 e 53 anni, in una abitazione di Dolceacqua, in provincia di Imperia.

Secondo i primi accertamenti i due sarebbero morti per intossicazione da monossido di carbonio. Secondo i soccorritori, al principio del tragico episodio un malfunzionamento della caldaia.

La coppia viveva in una abitazione lungo la provinciale 70 in località Arcagna. L'allarme è arrivato da alcuni vicini di casa, preoccupati nel non vedere la coppia da tempo.