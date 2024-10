In Italia

“Abbiamo depositato oggi un'interrogazione per chiedere alla Ministra Pinotti sulla base di quali valutazioni sarebbero stati autorizzati trasferimenti di ordigni esplosivi, prodotti in Sardegna, da Cagliari verso l'Arabia saudita, Paese che da marzo 2015 guida la coalizione in guerra con i ribelli Houthi in Yemen”.