“Me ne segnalano di continuo, a decine. Messaggi diffamatori molto pesanti. Lasciate in pace quest’uomo, abbiamo altro a cui pensare”. Così Stefano Tigani, avvocato del papà di Giulia Cecchettin, Gino.

Il legale in questi giorni ha presentato due querele per diffamazione per post apparsi sui social network, da Facebook a TikTok, e rivolti alla famiglia Cecchettin da parte di numerosi utenti.

Stasera, domenica 10 dicembre, Gino Cecchettin sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa (sul canale Nove alle 19.30).