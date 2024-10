Diciotto persone sono indagate per diffamazione via social ai danni della memoria nei confronti di Andrea Papi, il runner 26enne che il 5 aprile dello scorso anno è stato ucciso dall’orsa Jj4 in Trentino, mentre correva nei pressi del monte Peller.

Tra questi c’è anche la ex hostess Alitalia e concorrente del Grande Fratello, Daniela Martani.

Dopo la tragedia, i profili social del giovane erano stati presi di mira da commenti violenti nei suoi confronti e in difesa degli orsi, così i genitori della vittima hanno sporto denuncia e la Procura di Trento ha avviato le indagini, che si sono chiuse oggi.