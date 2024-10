Crocefisso Miglietta e Cosima Serenelli, entrambi di 93 anni, sono morti a distanza di pochi giorni dopo essere stati ricoverati perché risultati positivi al coronavirus, in Puglia.

Lui è deceduto il 16 aprile all'ospedale Dea di Lecce, lei il 24 aprile all'ospedale Perrino di Brindisi. Stavano insieme da quando avevano 11 anni, poi 12 anni di fidanzamento e 70 di matrimonio.

La figlia Mariella scrive su Facebook: "82 anni insieme, una vita insieme e ora non potevate che stare insieme anche in Paradiso. Adesso ho, anzi abbiamo due meravigliosi Angeli che ci proteggono da lassù. Il mio cuore si è straziato due volte prima per te Grande e Meraviglioso Papà e adesso per te Grande e Meravigliosa Mamma, riposate in pace e per piacere datemi forza e coraggio per affrontare tutto questo immane dolore. Vi amo più della mia stessa vita oramai affranta nulla sarà più uguale senza i miei adorati cuccioli".