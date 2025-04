Gianrico Dario Ricci, 36enne, è stato arrestato oggi dalla Polizia di Milano, su mandato della Procura di Monza, per l'omicidio di sua madre, Daniela Guerrini, insegnante di 68 anni trovata gravemente ferita nella loro casa a Cinisello Balsamo lo scorso 16 marzo e morta poco dopo l'arrivo in ospedale a causa di gravi lesioni interne, tra cui un'emorragia cerebrale e la frattura di una costola.

Come riportato da Tg Com 24,e indagini della Squadra mobile si erano immediatamente concentrate su Ricci. L'accusa è di aver picchiato la donna a calci e pugni fino a provocarle "gravissime lesioni interne", tra cui un'emorragia cerebrale, fino alla morte. Nuove prove emerse dalle indagini hanno confermato che la causa del decesso è stata un'insufficienza cardiaca dovuta alle lesioni subite.

Inoltre, sempre secondo Tg Com 24, le intercettazioni telefoniche, le testimonianze e gli esami medico-legali sono risultati cruciali nel raccogliere prove che hanno portato all'emissione di un ordine di custodia cautelare. In passato, Ricci sarebbe già stato coinvolto in un caso simile di maltrattamenti nei confronti della madre, risalente a diversi anni fa, il che ha portato ad accusarlo di recidiva specifica.