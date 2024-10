Choc a Varese dove un’insegnante di 57 anni è stata accoltellata e ferita all'ingresso di scuola durante la mattinata di oggi, lunedì 5 febbraio. La notizia è stata riportata da TgCom 24.

Arrestato, con accusa di lesioni, uno studente minorenne che frequenta la scuola in cui insegna la docente, ricoverata in codice giallo e fortunatamente non in pericolo di vita.

Il giovane, secondo quanto riportato dalla testata, avrebbe accoltellato la donna alla schiena con un’arma portata da casa ed è stato poi bloccato dagli agenti della Polizia, intervenuti sul posto.