A una settimana dall'intervento chirurgico per aumentare il volume del seno ha perso la vita. Alessia Neboso, 21 anni, è morta d Acerra, in provincia di Napoli, dopo aver iniziato ad accusare una serie di dolori successivi all'operazione.

Visto che la situazione non migliorava, la famiglia ha deciso di portarla al pronto soccorso di una casa di cura, dove i medici hanno subito constatato le gravissime condizioni: i parametri erano tutti alterati, con i reni che non funzionavano più e la ragazza che respirava a fatica. Inutile il ricovero, la giovane non ce l'ha fatta.

La 21enne avrebbe dovuto sposarsi. "Il suo sogno - racconta a Il Messaggero una compagna - era quello di sposarsi indossando un bel vestito scollato che mettesse in evidenza il suo nuovo décolleté".

Sulla vicenda indaga adesso la Procura di Napoli. Sarà da stabilire se vi sia una correlazione fra l'intervento al seno e la probabile infezione che ha stroncato la vita di Alessia.