"Proseguo e proseguirò a completare tutte le vaccinazioni necessarie per me e utili per gli altri". Madame rompe il silenzio e annuncia sui social che si vaccinerà.

La cantante, in gara tra i big alla prossima edizione del Festival di Sanremo e coinvolta nell'indagine della procura di Vicenza su false vaccinazioni anti-Covid, spiega di essere "nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale" e di avere sempre ricevuto quasi sempre cure mediche "naturali", tranne "in casi in cui servivano medicine chimiche come antibiotici, antidolorifici o cortisonici".

E confessa: "Tuttavia si fa presto a partire dalla ricerca di un'alternativa e finire in un girone infernale di complottismo. Durante il Covid i miei ci cascano".