Gravissimo incidente in Toscana. Quattro persone sono morte e sette sono rimaste ferite in seguito a uno scontro fra auto e tir. Fra le vittime anche due bambini. L'incidente attorno alle 14 sull'autostrada A1 tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Sud.

Nello scontro sarebbero rimasti coinvolti un mezzo pesante e due auto e i soccorritori stanno lavorando per estrarre le vittime dalle lamiere. I sette feriti, tra cui due minori, sono stati portati negli ospedali di Siena, Arezzo e il pediatrico Meyer. Due elisoccorsi Pegaso sono intervenuti insieme a un'auto medica e un'ambulanza infermierizzata.

L'autostrada è momentaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi. Sul posto la polizia stradale, i sanitari del 118 con tre ambulanze, due elicotteri e i vigili del fuoco.