Incidente mortale, questo pomeriggio, sul tratto della A1 tra Ceprano e Frosinone verso Roma. La vittima è un 78enne cagliaritano ma residente a Sassari.

L’uomo era al volante della propria Range Rover quando, per circostanze ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato più volte. Inutili i soccorsi, per il 78enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai soccorsi, è intervenuta anche la Polizia stradale e il personale di Autostrade.