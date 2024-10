Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sul web per il giornalista sportivo Marino Bartoletti, la cui moglie, Carla Brunelli, è morta ieri in un incidente domestico nella sua casa sui colli bolognesi.

La donna, di 65 anni, a casa da sola, era impegnata nelle pulizie quando, secondo i primi rilievi, è rimasta schiacciata tra una porta di sicurezza elettrica scorrevole e il muro.

"Una tragedia inspiegabile e assurda ha portato via la moglie del mio amico caro e dolce amico Marino Bartoletti. Non ci sono parole", ha commentato su Twitter Paola Ferrari.

"Il Milan - si legge sul sito ufficiale della squadra milanese - vuole stringersi con commozione e affetto al dolore di un professionista raffinato e sensibile come Marino Bartoletti. La perdita della cara moglie Carla, anche per le circostanze in cui è avvenuta, lascia tutti noi della famiglia rossonera attoniti, assolutamente vicini e partecipi al lutto di Marino e di sua figlia Cristina".

Foto tratta dalla pagina Facebook di Marino Bartoletti