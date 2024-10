Drammatico incidente a Bolgheri (Castagneto Carducci, Livorno), dove il celebre fantino del Palio di Siena Andrea Mari si è schiantato con la sua Porsche contro un albero perdendo la vita.

Quando sul posto sono giunti i soccorritori l'auto sportiva era disintegrata e per il fantino 44enne non c'è stato nulla da fare. L'incidente nel celebre Viale dei Cipressi, reso celebre dalla poesia Davanti San Guido di Goisuè Carducci.

Mari, detto "Brio", viaggiava da solo quando ha perso il controllo dell'auto, che non era di sua proprietà, sterzando bruscamente e finendo in mezzo a due cipressi a velocità elevata. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, pare che abbia azzardato diversi sorpassi ad alta velocità, a quanto raccontano le auto e un corriere Bartolini che stava percorrendo il viale nello stesso momento. L’incidente è accaduto attorno alle 15.30. Le operazioni sono ancora in corso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale di Castagneto Carducci , le ambulanze, il magistrato e l’impresa funebre.

Andrea Mari aveva debuttato in piazza del Campo il 16 agosto 2001 correndo il Palio di Siena per 32 volte e vincendolo per sei edizioni. L’ultimo trionfo il 2 luglio 2018 con la casacca della del Drago in sella a Rocco Nice.