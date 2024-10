Si è lavorato tutta la notte - sino alle luci dell'alba - sul luogo dello schianto dell'ultraleggero diretto in Sardegna che ieri, dopo il decollo da Linate, è precipitato su una palazzina in ristrutturazione in via Marignano, a Milano, al confine con San Donato Milanese, provocando otto morti.

Gli ultimi Vigili del fuoco sono tornati in sede stamani alle 7. Sul posto ancora operative la polizia scientifica per i rilievi e la polizia locale per impedire l'accesso alle aree coinvolte dall'incidente aereo.

Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia locale, sarebbe vietato l'accesso anche a un parcheggio d'interscambio dell'Atm (la società dei trasporti milanese) e a parte del grande spiazzo dove si trovano le banchine dei mezzi di superficie, abitualmente affollate di viaggiatori, che sono state spostate.

La palazzina su cui è precipitato l'aereo si trova infatti a ridosso del cosiddetto 'parcheggio dei bus' antistante alla metro MM3 San Donato.