La turista americana 45enne Adrienne Vaughan, deceduta ieri a causa di un terribile incidente nautico ad Amalfi, era la presidente di Bloomsbury USA, la sussidiaria americana della casa editrice che ha pubblicato anche i romanzi di Harry Potter. Lo riportano i quotidiani “Il Mattino” e “Fanpage”.

La donna si trovava con la famiglia in vacanza sulla Costiera Amalfitana, quando, per motivi ancora da accertare, il motoscafo sul quale viaggiava si è scontrato con una imbarcazione a forma di veliero, che trasportava 80 persone che festeggiavano un matrimonio.

La 45enne è stata sbalzata in mare a causa del forte urto e sarebbe finita nel vortice dell'elica che le avrebbe provocato ferite multiple su tutto il corpo, purtroppo fatali.

Nell'impatto è stato gravemente ferito anche suo marito, mentre sarebbero rimasti illesi i due figli. Sulla banchina del porto sono arrivati immediatamente due ambulanze del 118 e l'elisoccorso. Ma i medici, nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Per il marito, invece, è stato disposto il trasferimento d'urgenza in ospedale. Al porto di Amalfi sono intervenuti anche i carabinieri della locale compagnia.