L'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri sarebbe indagato dalla procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sulle mascherine. La notizia è stata pubblicata dal quotidiano 'La Verità'. Arcuri, difeso dall'avvocatessa Grazia Volo, ha detto di non sapere nulla della notizia e ha confermato che sia lui che la struttura per la gestione dell'emergenza che ha diretto "continueranno, come dall'inizio dell'indagine, a collaborare con le autorità inquirenti nonché a fornire loro ogni informazione utile allo svolgimento delle indagini".

L'accusa, in base a quanto ha scritto il giornale diretto da Maurizio Belpietro sarebbe contenuta nel fascicolo sulla maxi-fornitura del valore di 1,25 mld di euro per l'acquisto di centinaia di milioni di mascherine cinesi oggetto dell'inchiesta dei pm romani che sospettano che una 'cricca' di affaristi abbia approfittato dell'emergenza sanitaria per accaparrarsi profitti ingenti ai danni del committente pubblico. Anche Antonio Fabbrocini, stretto collaboratore di Arcuri e responsabile unico per la procedura di acquisizione dei circa 800 milioni di mascherine, da tre diversi consorzi cinesi, sarebbe indagato per peculato.

Il 24 febbraio scorso, per l'arrivo in Italia di una parte di questi dispositivi di protezione senza certificazione, c'è stato un arresto e quattro misure interdittive. Sia Arcuri che il suo ex 'braccio destro' attendono che il gip Paolo Taviano decida se accogliere o meno la richiesta di archiviazione della loro posizione in relazione all'accusa di corruzione precedentemente mossa, come richiesto dalla Procura di Roma. Nel frattempo è arrivata la nuova accusa. A spingere i pm Fabrizio Tucci e Gennaro Varone a contestare ad Arcuri e Fabbrocini il nuovo reato, il peculato, sarebbe quanto emerso dalla richiesta di rogatoria inoltrata a San Marino il 2 febbraio e integrata successivamente da altri documenti.

I pm di Piazzale Clodio sono alla ricerca dei soldi relativi agli affidamenti effettuati dal commissario straordinario Arcuri a favore dei tre consorzi cinesi con la mediazione di quattro imprese italiane: la Sunsky srl, la Partecipazioni spa, la Microproducts It srl e la Guernica srl. L'attività di intermediazioni sarebbe stata strapagata, con provvigioni per circa 70 milioni di euro. Arcuri ha sempre negato di essere al corrente di questi mega-compensi, tramite ricarico sul prezzo, e ha sostenuto invece di essere stato "oggetto di illecite strumentalizzazioni da parte degli intermediari. In questo presunto giro di traffico di influenze sono indagati - tra gli altri - l'ex giornalista Rai Mario Benotti, l'ingegnere milanese Andrea Tommasi e il suo socio, il banchiere sanmarinese Daniele Guidi, e il trader ecuadoriano Jeorge Solis.