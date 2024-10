Due persone, zia e nipote, sono morte carbonizzate in un incendio che si è sviluppato, intorno alle 4, in un'abitazione di Sesto Fiorentino, in via della Sassaiola. Un'anziana disabile, nonna del giovane, è rimasta gravemente intossicata e portata in ospedale.

I vigili del fuoco sono entrati all'interno della casa e hanno estinto l'incendio sviluppatosi al piano terra ed effettuato la ricognizione all’interno dell'edificio completamente invaso dai fumi della combustione.

Dal piano superiore i pompieri hanno salvato una donna disabile, 83 anni, che è stata affidata al personale medico del 118 e trasportato d'urgenza in codice 3 all'ospedale fiorentino di Careggi perché intossicata dai fumi. Sempre dal piano superiore i pompieri hanno portato all'esterno un uomo e una donna, dove il medico ne ha constatato il decesso: si tratta di Francesca Faggi, 51 anni, e del nipote Luca Faggi, 25 anni.

Sulle cause dell'incendio sono in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Sembra esclusa l'ipotesi della fuga di gas. Si cerca di capire se l'incendio è stato innescato dal malfunzionamento di una caldaia o di una stufa.