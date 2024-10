Distrutto nella notte di ieri da un incendio il gattile di via Turati a Rho, Milano, gestito dalla onlus Dimensione Animale Rho, dove erano ospitati più di cento gatti, quasi tutti periti nel rogo. Si sono salvati solo 6 cani e qualche altro felino che non si trovava nelle gabbie.

A riguardo ieri si sono espressi anche i deputati della Lega Fabio Boniardi e Fabrizio Cecchetti: "Ci auguriamo che l'incendio avvenuto al gattile di Rho sia stato causato da un corto circuito. Una matrice dolosa sarebbe di una gravità inaudita: sia per i danni notevoli che le fiamme hanno prodotto, sia per la strage di mici che si commenta da sola. Confidiamo nelle forze dell'ordine e nei vigili del fuoco, affinché si accerti tempestivamente la verità e, se del caso, le responsabilità".

I vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno chiuso l'area e ancora non fanno avvicinare nessuno perché ancora impegnati nei rilievi, ma smentiscono l’ipotesi dell’incendio doloso, pare infatti che il rogo sia partito da un corto circuito dell’impianto elettrico.

“Si sono salvati gli animali che erano già abituati a entrare e uscire, ma i cuccioli sono morti tutti. E per fortuna negli ultimi tre weekend c'erano state molte adozioni, perché altrimenti il bilancio sarebbe stato ancora più pesante. Si sono salvati anche sei cani, che attualmente sono in stallo dalle nostre volontarie. Per loro avremmo bisogno di trovare al più presto delle famiglie adottanti” spiega Paola Barbieri, una delle responsabili del gattile.

Sui social è già iniziata la solidarietà. La Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente dichiara : “Al momento della ricostruzione ci saremo”.

Questi i dati per chi volesse fare una donazione al gattile: c/c 18432 intestato a Dimensione Animale Rho della Banca Popolare di Milano - Agenzia 74 - ABI 5584 - CAB 20500 - CIN E (COD. IBAN: IT42E0558420500000000018432).