Nelle ultime 24 ore sono stati 717 gli interventi dei Vigili del Fuoco, 257 dei quali in Sicilia, per contribuire allo spegnimento degli incendi che stanno interessando diverse regioni italiane, mentre dal 15 di giugno, giorno d'inizio della campagna antincendi, sono stati complessivamente 37.407, 16mila in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

La Sicilia è la regione più colpita, con 8.669 interventi da metà giugno, seguita dalla Puglia, con 8.628, e dalla Calabria, con 3.785. Elicotteri e Canadair della flotta dello Stato hanno invece effettuato complessivamente 1.156 interventi, 49 nelle ultime 24 ore. Al momento i velivoli sono impegnati ad Aidone Dan Bartolo, in provincia di Enna, a Randazzo , in provincia di Catania, a Chieti Rocca San Giovanni, in provincia di Catanzaro, e a Gravina di Puglia, in provincia di Bari. Situazione invece sotto controllo a Pescara per l'incendio che ieri ha colpito la pineta Dannunziana.