Il Veneto non utilizzerà più i banchi con le rotelle nelle scuole. Acquistati nei mesi scorsi dal Governo per facilitare il distanziamento tra gli studenti in classe contrastando così la diffusione del coronavirus, l'iniziativa è stata bocciata dalla regione guidata dalla Lega poiché i banchi favorirebbero l'insorgere di dolori alla schiena tra gli studenti.

Lo riferisce l'assessore regionale all'istruzione, Elena Donazzan. "Le parole devono essere concrete e utili come lo devono essere i fatti - ha commentato l'esponente della Giunta veneta -. Bocciamo pertanto interventi assurdi e poco salutari, come lo sono stati i banchi con le rotelle che sono stati ritirati dai plessi scolastici in cui erano stati introdotti perché erano causa di mal di schiena".