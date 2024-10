Arrivano in Italia i bagni “no gender”: il primo a Milano in un liceo artistico dove compare la scritta “neutro” nelle toilette “per chi si sente in transizione sessuale”, oltre a quelli per soli uomini e per sole donne. Lo riporta Il Giornale in un articolo di Valentina Dardari.

Quindi chi al momento non si riconosce in nessun genere potrà servirsi di questi nuovi servizi igienici. Lo scorso febbraio erano stati gli studenti di un liceo di Torino a chiedere la realizzazione del bagno "no gender", ottenendo l'appoggio della dirigenza scolastica dell'istituto.

Per quanto riguarda il caso del liceo milanese, sempre secondo quanto riporta Il Giornale, il provvedimento è stato firmato dalla dirigente scolastica con l'appoggio dei rappresentanti d'istituto.

Non sono poche le critiche arrivate da parte di esponenti del ministero dell'Istruzione secondo cui la decisione "si spinge troppo in avanti".