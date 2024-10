Il coronavirus non smette di farsi sentire in Lombardia. Nell'ultima settimana si è registrato un incremento di contagi e decessi rispetto a quella precedente. Una tendenza che non si registrava da marzo

I casi registrati dall'8 al 14 giugno sono 1.463, a fronte dei 1.227 della settimana precedente. Sale anche il numero dei morti dai 158 della settimana precedente a 179. Leggera crescita anche per i tamponi, ma la percentuale di positività tra i test è salita dall'1,8% al 2%.

Continuano fortunatamente a calare anche i positivi (-3.431, meno di 16mila attualmente), ricoveri (-685) e terapie intensive (-13) finalmente sotto quota cento: sono a 94.

Il governatore Attilio Fontana invita alla calme. "Ora stiamo andando a cercare persone che possono avere l'infezione -. Stiamo eseguendo tamponi mirati, per questo i casi sono tornati a crescere".