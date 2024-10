Impennata dei nuovi casi di positività al coronavirus; nelle ultime 24 ore sono stati 15.199 i contagiati (ieri erano stati 10.874). Sono 127 i deceduti (ieri 89), il dato più alto della seconda ondata pandemica. Lo rende noto il bollettino del ministero della Salute.

Importante balzo in avanti dei contagi in Campania. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.760 rispetto ai 1.312 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 13.878 contro i precedenti 10.205. I morti sono 11, deceduti tra il 17 ed il 20 ottobre ma registrati nella giornata di ieri.

La Lombardia ha fatto registrare un aumento dei positivi. Sono oltre 4000 i nuovi casi registrati oggi, a fronte di circa 36 mila tamponi eseguiti. Numeri record per la regione. Dei nuovi positivi circa 300 sono ricoverati in reparti covid e un decina in più sono i pazienti in terapia intensiva.